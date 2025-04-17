Пивоваров, Могилевська та інші: ШІ переніс українських зірок у майбутнє
- Українські зірки, такі як Артем Пивоваров і Наталія Могилевська, представлені в майбутньому завдяки штучному інтелекту.
- Користувачі мережі висловили захоплення образами зірок, залишаючи позитивні коментарі.
Уявіть собі світ, де людство співіснує з роботами? Саме в таку атмосферу переніс українських зірок штучний інтелект. Тепер ми маємо змогу уявити, як би виглядали відомі артисти в майбутньому.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на @your_inspiration.
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На оприлюднених кадрах ми можемо побачити Артема Пивоварова у стильному білосніжному вбранні з асиметричним кроєм та яскравими неоновими акцентами. За його спиною – хромований робот-андроїд із червоними очима, що додає сцені драматичного контрасту.
Також в атмосфері футуристичного міста крокує Наталія Могилевська у розкішному об'ємному вбранні кольору слонової кістки, що поєднує елегантність з футуризмом. І не можемо не згадати про Володимира Дантеса. Його образ особливо круто поєднується з урбаністичним фоном.
ШІ переніс українських зірок у майбутнє: дивіться відео
Реакція мережі
Очевидно, українці не могли залишитися осторонь такої краси. Вони були вражені образами зірок, залишаючи схвальні коментарі:
- "Тіна Кароль – вау!"
- "Дантес найгарніший".
- "У МамиРіки крутий образ".
Завдяки ШІ ми також моли змогу побачити голлівудських зірок в інших образах. Так, нейромережа показала Джоні Деппа у яскравій вишиванці, із сережкою у вусі.