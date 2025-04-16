Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на акаунт у тіктоці @maximdymura.
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На створених нейромережею зображеннях актор Джейсон Стетхем серйозно стоїть на варті порядку в магазині у формі охоронця, а Марго Роббі – усміхнена касирка з бейджиком і фірмовою жилеткою.
Тим часом Леонардо Ді Капріо, схоже, вирішив трохи "зекономити", непомітно ховаючи пляшку коньяку під куртку між рядами алкоголю.
ШІ показав голлівудських зірок працівниками АТБ: дивіться відео
Як це працює
Такі фото створюють за допомогою нейромереж, які генерують зображення на основі текстового опису. Найпопулярніші інструменти, які використовуються для цього:
- Midjourney – один з найпопулярніших генераторів. Працює через Discord. Дає дуже "кінематографічні" зображення.
- DALL·E 3 (від OpenAI) – може генерувати зображення з описів, добре інтегрується в ChatGPT.
- Stable Diffusion – відкритий інструмент, який можна налаштовувати на власному комп'ютері. Дозволяє точніше контролювати результат.
- Leonardo.Ai, Bing Image Creator, NightCafe, Artbreeder – інші сервіси для створення схожих артів.
Реакція мережі
Зображення швидко розлетілися соцмережами, викликаючи хвилю жартів.
- "В якому АТБ? Я їду".
- "Це АТБ на Оболоні?".
- "Шедевр, я б хотіла потрапити в це АТБ".
- "Ді Капріо вже не той, що з ним війна зробила".
Завдяки ШІ ми вже мали змогу побачити голлівудських зірок в інших образах. До прикладу, днями нейромережа показала Джоні Деппа у яскравій вишиванці, із сережкою у вусі. Він тримав баян на фоні квітучого поля і церкви.