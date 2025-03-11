Лялька з "Гри в кальмара": ШІ припустив, якими б вони були у різних країнах світу

Серіал "Гра в кальмара" підкорив серця мільйонів глядачів по всьому світу. А фірмова лялька з першого епізоду миттєво стала впізнаваним символом шоу. Завдяки штучному інтелекту ми можемо уявити, як виглядала б ця гігантська лялька, якби з'явилася в різних країнах світу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток @aideaforge7.

Дивіться також Схожий на голлівудського актора: ШІ показав, як би зараз виглядав Шевченко

На створених зображеннях лялька постає в автентичних костюмах і традиційних мотивах США, Канади, Монголії та інших країн. Так, до прикладу, на оприлюднених кадрах лялька у США позує в пишній сукні, прикрашеній елементами американського прапора. Червоні, білі та сині смуги разом із зірками на тканині передають патріотичний дух американської культури.

Наступне зображення демонструє "канадську" версію ляльки. Вона вдягнена в тепле пальто з хутром і оздоблена червоними кленовими листками у волоссі.

Цікаво! Мало хто знає, але в Україні є своя версія гри із серіалу "Гра в кальмара" – ґонґі. Мовиться про гру у крем'яхи. Ця традиційна гра передбачає підкидання та ловлю камінчиків, і переможцем стає той, хто зібрав найбільше камінців.

Як виглядала б лялька з "Гри в кальмара" в інших країнах: дивіться відео

Як виглядала б лялька в різних країнах: дивіться відео

Що відомо про ляльку з "Гри в кальмара"

Лялька з "Гри в кальмара" – це гігантська фігура, яка з'являється в першому епізоді корейського серіалу від Netflix. Вона відіграє центральну роль у грі "Зелене світло, червоне світло", де стежить за рухами учасників. "Вибувають" ті, хто порушує правила.

За сюжетом, це роботизована дитяча фігура з великими очима та сенсорами, що сканує людей. Образ ляльки частково натхненний персонажем зі старих корейських підручників для початкової школи, відомим під ім'ям "Йон-хі".