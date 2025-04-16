Охоронець, касирка та вантажник: ШІ показав відомих світових зірок працівникам АТБ

Штучний інтелект знову розважив користувачів, створивши кумедні образи світових знаменитостей у несподіваному антуражі. Цього разу зірки Голлівуду опинилися в українському супермаркеті АТБ.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на акаунт у тіктоці @maximdymura.

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На створених нейромережею зображеннях актор Джейсон Стетхем серйозно стоїть на варті порядку в магазині у формі охоронця, а Марго Роббі – усміхнена касирка з бейджиком і фірмовою жилеткою.

Тим часом Леонардо Ді Капріо, схоже, вирішив трохи "зекономити", непомітно ховаючи пляшку коньяку під куртку між рядами алкоголю.

ШІ показав голлівудських зірок працівниками АТБ: дивіться відео

Як це працює

Такі фото створюють за допомогою нейромереж, які генерують зображення на основі текстового опису. Найпопулярніші інструменти, які використовуються для цього:

Midjourney – один з найпопулярніших генераторів. Працює через Discord. Дає дуже "кінематографічні" зображення.

DALL·E 3 (від OpenAI) – може генерувати зображення з описів, добре інтегрується в ChatGPT.

Stable Diffusion – відкритий інструмент, який можна налаштовувати на власному комп'ютері. Дозволяє точніше контролювати результат.

Leonardo.Ai, Bing Image Creator, NightCafe, Artbreeder – інші сервіси для створення схожих артів.

Реакція мережі

Зображення швидко розлетілися соцмережами, викликаючи хвилю жартів.

"В якому АТБ? Я їду".

"Це АТБ на Оболоні?".

"Шедевр, я б хотіла потрапити в це АТБ".

"Ді Капріо вже не той, що з ним війна зробила".

Завдяки ШІ ми вже мали змогу побачити голлівудських зірок в інших образах. До прикладу, днями нейромережа показала Джоні Деппа у яскравій вишиванці, із сережкою у вусі. Він тримав баян на фоні квітучого поля і церкви.