Подружки Аріель: ШІ показав діснеївських принцес в образі русалок

Штучний інтелект подарував фанатам Діснею новий погляд на улюблених героїнь, зобразивши принцес у вигляді чарівних русалок. У мережі набирають популярності кадри, на яких всіма знайомі принцеси виглядають так, ніби вони мешканці підводного світу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на @InfiniteCortex07.

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На одному з кадрів ми побачили Меріду, яка відома своєю вогняно-рудою шевелюрою та непокірним характером. У цьому варіанті вона постає у смарагдовому топі та хвості. Її оточують медузи, що додають зображенню магічності.

Також ми мали змогу побачити іншу принцеса – Жасмин. У розкішному золотому топі з морськими елементами, прикрашена сережками та намистом. Вона усміхається, випромінюючи впевненість та витонченість, а її чорне довге волосся спадає на плечі хвилями. Позаду видно кораловий риф і яскравих рибок.

ШІ показав діснеївських принцес в образі русалок: дивіться відео

Завдяки ШІ ми вкотре змогли переосмислити образи діснеївських принцес та по-новому подивитися на звичних нам персонажів.

Цікаво! ШІ робить це за допомогою спеціалізованих програм, що навчаються на великій базі візуальних даних, вивчаючи риси облич, пропорції, освітлення, текстури та інші деталі. Використовуючи отримані знання, ШІ створює новий образ, комбінуючи риси з уже вивчених зображень, додаючи необхідні зміни, щоб зробити зображення унікальним.

Раніше ШІ показав діснеївських принцес в образах супермоделей Victoria's Secret, використовуючи нейромережі. Проєкт викликав неоднозначну реакцію через майстерність зображень і потенційну сексуалізацію героїнь.