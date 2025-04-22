Райан Рейнольдс, Кріс Гемсворт та інші постали в образах мафії: цікавий експеримент ШІ
- ШІ створив відео, де голлівудські зірки зображені в образах мафії.
- Відео стало вірусним у соцмережах, і користувачі висловлюють захоплення новими образами акторів, створеними ШІ.
У соцмережах завірусилося ще одне відео, авторства ШІ. На оприлюднених кадрах ми маємо змогу побачити голлівудських акторів у стилі мафії.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ютуб-канал @ree_ree0513.
Дивіться також Монатік, Jerry Heil та інші: ШІ показав українських зірок в образі мафії
На оприлюднених кадрах ми бачимо всесвітньо відомих зірок, але в образі італійської мафії. Так, до прикладу, Райан Рейнольдс постає у розкішній помаранчевій шубі з лисицею на плечі, ніби символом хитрості та елегантності.
А Джейсон Мамоа йде впевнено поруч із ведмедем, вбраний у розкішну шубу з темного хутра з золотими акцентами. Його харизма та дика енергія лише підсилюються цим образом – справжній "король мафії".
ШІ показав голлівудських зірок в образі мафії: дивіться відео
Усі ці фото – результат роботи ШІ, який переосмислив класичні образи голлівудських акторів, показавши їх у більш незвичному амлуа.
Реакція мережі
Це відео швидко розлетілося соцмережами, викликаючи хвилю захвату. Ось, які коментарі залишали користувачі
- "Кіану і Хоакін прекрасні".
- "Вони всі мають чудовий вигляд!".
- "Мені дуже подобаються творіння штучного інтелекту. Це відео, як завжди, гарне".
- "Вони всі мають приголомшливий вигляд. Знімаю капелюха!".
Раніше ми вже бачили зображення, на яких актори "Гри престолів" опинились у традиційному українському селі. Користувачі соцмереж залишали схвальні коментарі про роботу ШІ.