Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал @ree_ree0513.
Смотрите также Монатик, Jerry Heil и другие: ИИ показал украинских звезд в образе мафии
На обнародованных кадрах мы видим всемирно известных звезд, но в образе итальянской мафии. Так, к примеру, Райан Рейнольдс предстает в роскошной оранжевой шубе с лисой на плече, будто символом хитрости и элегантности.
А Джейсон Мамоа идет уверенно рядом с медведем, одетый в роскошную шубу из темного меха с золотыми акцентами. Его харизма и дикая энергия только усиливаются этим образом – настоящий "король мафии".
ИИ показал голливудских звезд в образе мафии: смотрите видео
Все эти фото – результат работы ИИ, который переосмыслил классические образы голливудских актеров, показав их в более необычном амлуа.
Реакция сети
Это видео быстро разлетелось по соцсетям, вызывая волну восторга. Вот, какие комментарии оставляли пользователи
- "Киану и Хоакин прекрасны".
- "Они все выглядят великолепно!".
- "Мне очень нравятся творения искусственного интеллекта. Это видео, как всегда, хорошее".
- "Они все выглядят потрясающе. Снимаю шляпу!".
Ранее мы уже видели изображения, на которых актеры "Игры престолов" оказались в традиционном украинском селе. Пользователи соцсетей оставляли положительные комментарии о работе ИИ.