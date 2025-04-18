Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на тикток-аккаунт @your_inspiration.

Смотрите также Охранник, кассирша и грузчик: ИИ показал известных мировых звезд работникам АТБ

Образы получились настолько атмосферными, что кажется – это кадры из голливудского кино. На этих кадрах Монатик предстал в изысканном черном пальто, классическом костюме, шляпе и с серьезным выражением лица. Настоящий мафиози из роскошного сериала.

Jerry Heil воплотила образ таинственной женщины – в сдержанном, но обольстительном черном платье на тонких бретелях. Изысканные волны волос, бокал красного вина и мягкий свет добавляют кадру особого кинематографического шарма.

ШИ показал украинских звезд в образе мафии: смотрите видео

Интересно! Такие фото создают с помощью нейросетей, которые генерируют изображения на основе текстового описания. Самые популярные инструменты, которые используются для этого Midjourney или DALL-E 3 (от OpenAI).

Реакция сети

Пользователи сети были поражены от увиденного. Вот, какие комментарии они оставляли:

"Могилевская – роскошная и изысканная!".

"Тина невероятно красивая".

"Пивоваров напомнил Джека с Титаника".

Ранее искусственный интеллект сгенерировал изображения мифических охранников Львова с головами животных, таких как лев, буйвол, носорог и черная пантера.