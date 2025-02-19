Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на тикток @aipixelmind0.

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На сгенерированных искусственным интеллектом кадрах можно увидеть человеческие фигуры с головами животных. Первым перед нами предстает, конечно же, лев – символ и охранник города. Он шагает в тяжелой одежде с плащом, а в руке держит длинный кованый меч.

За ним узкими улочками города мы также можем увидеть буйвола, носорога и черную пантеру со щитом. Все они шагают уверенно, создают впечатление, будто всегда были невидимыми стражами Львова.

Искусственный интеллект показал мифических охранников города: смотрите видео

Почему именно Львов

Город Льва издавна был окутан тайнами. Улочки старого города, готические соборы, древние катакомбы – все это способствует рождению легенд. Неудивительно, что искусственный интеллект, проанализировав архитектуру и культуру города, создал таких колоритных "стражей".

Интересно! Искусственный интеллект не просто генерирует случайные образы – он анализирует культурный контекст, чтобы сделать изображения максимально аутентичными. Конечно же, в этом процессе задействованы нейросети и такие популярные модели, как StyleGAN, DALL-E, MidJourney или Stable Diffusion.