Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток @aipixelmind0.

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На згенерованих штучним інтелектом кадрах можна побачити людські постаті з головами тварин. Першим перед нами постає, звісно ж, лев – символ та охоронець міста. Він крокує у важкому одязі з плащем, а в руці тримає довжелезний кований меч.

За ним вузенькими вуличками міста ми також можемо побачити буйвола, носорога та чорну пантеру зі щитом. Усі вони крокують впевнено, створюють враження, ніби завжди були невидимими стражами Львова.

Штучний інтелект показав міфічних охоронців міста: дивіться відео

Чому саме Львів

Місто Лева здавна було оповите таємницями. Вулички старого міста, готичні собори, стародавні катакомби – усе це сприяє народженню легенд. Не дивно, що штучний інтелект, проаналізувавши архітектуру та культуру міста, створив таких колоритних "вартових".

Цікаво! Штучний інтелект не просто генерує випадкові образи – він аналізує культурний контекст, щоб зробити зображення максимально автентичними. Звісно ж, у цьому процесі залучені нейромережі та такі популярні моделі, як StyleGAN, DALL·E, MidJourney або Stable Diffusion.