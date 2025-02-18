Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на LRT.

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Що відомо про цікаву скульптуру

Автором роботи є литовський художник і скульптор Мартінас Гаубас. За його словами, він створив ескіз скульптури на самому початку війни.

Я думав, що війна скоро закінчиться. Коли я побачив, що за ці три роки нічого не сталося, то на Різдво вирішив, що маю завершити роботу до третьої річниці,

– розповів скульптор.

Витвір мистецтва має назву "Чуйло". Скульптура з'явилася у місті Каунас за тиждень до третьої річниці повномасштабного вторгнення армії Росії в Україну.



Скульптура російського диктатора у касці / Фото K. Karlonės/LRT

Гаубас додав, що таким чином скульптура посилає повідомлення людям, які живуть в Росії, про те, що литовці думають про них.

Довідка. Згідно з результатами опитування, ставлення литовців до Росії зазнало значних змін, особливо після початку війни Росії проти України. Ворожість жителів Литви до росіян значно зросла.



Крім того, Литва активно підтримує Україну у війні проти Росії, приймаючи українських біженців та надаючи військову допомогу. Міграційна служба Литви повідомляє, що країна з населенням у 2,8 мільйона людей прийняла понад 60 тисяч українських біженців..