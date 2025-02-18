Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на LRT.
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Что известно об интересной скульптуре
Автором работы является литовский художник и скульптор Мартинас Гаубас. По его словам, он создал эскиз скульптуры в самом начале войны.
Я думал, что война скоро закончится. Когда я увидел, что за эти три года ничего не произошло, то на Рождество решил, что должен завершить работу к третьей годовщине,
– рассказал скульптор.
Произведение искусства называется "Чуйло". Скульптура появилась в городе Каунас за неделю до третьей годовщины полномасштабного вторжения армии России в Украину.
Скульптура российского диктатора в каске / Фото K. Karlonės/LRT
Гаубас добавил, что таким образом скульптура посылает сообщение людям, которые живут в России, о том, что литовцы думают о них.
Справка. Согласно с результатами опроса, отношение литовцев к России претерпело значительные изменения, особенно после начала войны России против Украины. Враждебность жителей Литвы к россиянам значительно возросла.
Кроме того, Литва активно поддерживает Украину в войне против России, принимая украинских беженцев и предоставляя военную помощь. Миграционная служба Литвы сообщает, что страна с населением в 2,8 миллиона человек приняла более 60 тысяч украинских беженцев.