Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на видео из соцсети Х.

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Известно, что Тим Кук находился в Новом Орлеане перед долгожданным Супербоулом. Но, несмотря на его популярность и значительное состояние, он остался незамеченным. Известно, что инцидент произошел в ресторане Domilise's Po-Boys & Bar.

На видео, которое стало вирусным в сети видно, как Кук стоит в очереди как другие посетители. Очевидно, что работники заведения даже не узнали главу Apple.

Тима Кука не узнали в ресторане: смотрите видео

Реакция ресторана

Впоследствии ресторан отреагировал на инцидент в своих соцсетях. Они обнародовали сообщение в инстаграме, спросив, узнали бы посетители Тима Кука. Судя по реакциям, многие также не узнали бы главу огромной корпорации.

Реакция ресторана, где произошел курьезный инцидент: смотрите видео

Справка. Тим Кук – это американский бизнесмен, генеральный директор (CEO) компании Apple Inc. с 2011 года. Он стал преемником Стива Джобса после его отставки из-за проблем со здоровьем. Тим Кук менее эксцентричный, чем Стив Джобс, но под его руководством Apple стала первой компанией в мире, которая достигла рыночной капитализации в 3 триллиона долларов