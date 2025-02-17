Об инциденте рассказал сам владелец смартфона на форуме Reddit, передает 24 Канал.

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Что известно об инциденте

Как рассказал пользователь форума Reddit, причиной инцидента стало случайное многократное нажатие на кнопку питания устройства при попытке выключить будильник. Именно это активировало режим SOS.

Справка. В этом режиме смартфон автоматически записывает видео и загружает его на сервер, отправляя ссылки на ролик контактам, указанным пользователем как экстренные.

Реакция пользователей форума

Другие владельцы Google Pixel также рассказали о похожих случаях, когда их смартфоны снимали людей в неудобных ситуациях и рассылали "компромат" контактам. Один из пользователей вспомнил, что его бывшая девушка случайно активировала эту функцию, находясь в уборной, и в результате отправила ему несколько фотографий оттуда.



Пользователи соцсетей жалуются на работу смартфонов / Фото Unsplash

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