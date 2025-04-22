Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ютуб-канал @ree_ree0513.

Дивіться також Монатік, Jerry Heil та інші: ШІ показав українських зірок в образі мафії

На оприлюднених кадрах ми бачимо всесвітньо відомих зірок, але в образі італійської мафії. Так, до прикладу, Райан Рейнольдс постає у розкішній помаранчевій шубі з лисицею на плечі, ніби символом хитрості та елегантності.

А Джейсон Мамоа йде впевнено поруч із ведмедем, вбраний у розкішну шубу з темного хутра з золотими акцентами. Його харизма та дика енергія лише підсилюються цим образом – справжній "король мафії".

ШІ показав голлівудських зірок в образі мафії: дивіться відео

Усі ці фото – результат роботи ШІ, який переосмислив класичні образи голлівудських акторів, показавши їх у більш незвичному амлуа.

Реакція мережі

Це відео швидко розлетілося соцмережами, викликаючи хвилю захвату. Ось, які коментарі залишали користувачі

"Кіану і Хоакін прекрасні".

"Вони всі мають чудовий вигляд!".

"Мені дуже подобаються творіння штучного інтелекту. Це відео, як завжди, гарне".

"Вони всі мають приголомшливий вигляд. Знімаю капелюха!".

Раніше ми вже бачили зображення, на яких актори "Гри престолів" опинились у традиційному українському селі. Користувачі соцмереж залишали схвальні коментарі про роботу ШІ.