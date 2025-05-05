Білосніжка, Пікачу та інші: як ШІ бачить світові марки авто в образі персонажів з мультфільмів

Штучний інтелект знову здивував мережу незвичним експериментом. Цього разу він поєднав світ мультфільмів та автомобільної індустрії.

У відео ШІ показав відомі бренди авто у вигляді культових персонажів мультфільмів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на @VIBE_GENERATOR.

Дивіться також ШІ показав, як виглядали б "Відчайдушні домогосподарки" в Україні – відео

Так, нейромережа бачить авто марки Bentley в образі Скруджа МакДака та його племінника. Їхній вигляд підкреслює респектабельність і статус, що асоціюється з маркою.

А от Bugatti ШІ уявляє у вигляді Білосніжки у розкішній сукні з королівським плащем. Поруч із нею – кремезний гном з суворим поглядом. На фоні – сучасна будівля з логотипом Bugatti, що додає контрасту між класичними образами і сучасним стилем бренду.

Як ШІ бачить світові марки авто в образі персонажів з мультфільмів: дивіться відео

Ці креативні роботи швидко розлетілися соцмережами, показавши, як можуть поєднуватися попкультура та світ автомобілів у несподіваних візуальних формах.

Цікаво знати! Такі зображення зазвичай створюють за допомогою генеративного штучного інтелекту, зокрема нейромереж для генерації зображень (наприклад, Midjourney, DALL·E, Stable Diffusion).

Зауважимо, що раніше штучний інтелект зобразив діснеївських принцес у вигляді русалок, створюючи новий погляд на улюблених героїнь. Їхні нові образи виглядають просто приголомшливо.