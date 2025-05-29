Оселедець під шубою та ліниві голубці: ШІ показав, як бачить українські страви
- Штучний інтелект створив відео, що показує українські страви в несподіваному вигляді, як-от оселедець під шубою як елегантну рибу в рожевій шубі та ліниві голубці як капустини в халатах.
- Українці були вражені креативністю відео, порівнюючи його з можливим серіалом і закликаючи до створення мультиків для популяризації української культури.
З розвитком штучного інтелекту з'являється дедалі більше креативних візуалізацій на звичні для нас теми. Цього разу в мережі завірусилося відео, яке показує популярні українські страви у несподіваному вигляді.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сторінку в інстаграмі zaporizhzhia.culture.
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Так, оселедець під шубою постав у вигляді елегантної риби в розкішній рожевій шубі та з перлами на шиї, яка сидить у ресторані. А ліниві голубці – це милі капустини, загорнуті в домашні халати з горнятками в руках, що затишно влаштувалися на дивані.
Українська кухня – це більше, ніж просто смачно. Її можна знайти в рецептах, але справжній смак передається з покоління в покоління – через запах борщу, хрускіт скоринки, затишок на кухні,
– зазначив автор відео.
ШІ показав, як бачить українські страви: дивіться відео
Реакція мережі
Українці були вражені фантазією автора та реалізацією цієї ідеї нейромережами. Ось, що вони писали у коментарях:
- "Шикарний був би серіал з участю всіх цих смаколиків".
- "Яке круте відео".
- "Блін, голубчики такі мімішні аж зажамкати хочеться. Надсилаю вподобайку за креатив".
- "Часникова намазка вкрала серденько – яка бусінка".
- "Вам треба мультики робити. Мега круто. Буде лагідна українізація".
Раніше мережу підкорило анімаційне відео вибуху Кремля від користувача з Грузії. Воно зібрало майже мільйон переглядів і понад 176 тисяч вподобань. Відео створене за допомогою нейромереж і викликало захоплення у глядачів, нагадуючи сцени з голлівудських фільмів-катастроф.