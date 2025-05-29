Оселедець під шубою та ліниві голубці: ШІ показав, як бачить українські страви

З розвитком штучного інтелекту з'являється дедалі більше креативних візуалізацій на звичні для нас теми. Цього разу в мережі завірусилося відео, яке показує популярні українські страви у несподіваному вигляді.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сторінку в інстаграмі zaporizhzhia.culture.

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Так, оселедець під шубою постав у вигляді елегантної риби в розкішній рожевій шубі та з перлами на шиї, яка сидить у ресторані. А ліниві голубці – це милі капустини, загорнуті в домашні халати з горнятками в руках, що затишно влаштувалися на дивані.

Українська кухня – це більше, ніж просто смачно. Її можна знайти в рецептах, але справжній смак передається з покоління в покоління – через запах борщу, хрускіт скоринки, затишок на кухні,

– зазначив автор відео.

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Реакція мережі

Українці були вражені фантазією автора та реалізацією цієї ідеї нейромережами. Ось, що вони писали у коментарях:

"Шикарний був би серіал з участю всіх цих смаколиків".

"Яке круте відео".

"Блін, голубчики такі мімішні аж зажамкати хочеться. Надсилаю вподобайку за креатив".

"Часникова намазка вкрала серденько – яка бусінка".

"Вам треба мультики робити. Мега круто. Буде лагідна українізація".

Раніше мережу підкорило анімаційне відео вибуху Кремля від користувача з Грузії. Воно зібрало майже мільйон переглядів і понад 176 тисяч вподобань. Відео створене за допомогою нейромереж і викликало захоплення у глядачів, нагадуючи сцени з голлівудських фільмів-катастроф.