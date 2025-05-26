Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток-акаунт @mikheilsaakashvili05.
Дивіться також Росія виробляє більше ракет та дронів, ніж використовує, – FT
На оприлюднених у мережі кадрах ми бачимо як вибухає Кремль. Спершу споруда стоїть непохитно. Дійство відбувається вночі, тож Кремля м'яко освітлюють сотні ліхтарів. Аж раптом з даху проривається вогняний спалах. Полум'я й дим стрімко вириваються вгору.
Вибух охопив центральну частину Кремля – видно уламки стін, дерева, що чорніють у диму, і вогняні гриби, які здіймаються в небо. Видовище нагадує сцени з голлівудських фільмів-катастроф або гри Call of Duty, тільки це – з глибоким політичним підтекстом.
І хоча це відео створене за допомогою нейромереж, але виглядає надзвичайно реалістично.
Вибух Кремля підкорив тікток: дивіться відео
Реакція мережі
Українські глядачі у коментарях в захваті:
- "Гарно, але мало. Картина не повна. Я хочу, щоб уся та країна "от края і до края" була отака".
- "Цей сон, цей сон мені щоночі сниться".
- "Хто-небудь зупинить мене, вже сотий раз дивлюсь не маю сили відео перегорнути".
- "На це можна дивитися вічно".
Раніше ШІ зобразив різні країни через образи тварин. Відео викликало фурор у соцмережах, українці були вражені інтерпретаціями ШІ та реалістичністю зображень.