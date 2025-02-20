Сюрреалістичні зображення з'явилися на інстаграм-сторінці @sergologos, передає 24 Канал.
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Що було у відео
Нещодавно у соцмережах з'явилося відео, де ШІ зобразив кожну країну через її "тотемну" тварину. До прикладу:
- Україна – мужній та хоробрий буйвол, який захищає свої кордони та незалежність.
- США – величний білоголовий орлан, офіційний символ країни.
- Чехія – кмітлива та сильна рись.
- Франція – граційний гусак, адже гусяче фуа-гра є одним із найвідоміших делікатесів Франції.
Зауважимо, що майже у всіх країнах тотемні тварини були хижаками з великими м'язами. Серед цього особливо вирізнялася Канада та "її" милий бобер.
Як ШІ бачить різні країни: дивіться відео
Реакція соцмереж
Відео викликало справжній фурор у мережі. Українці були вражені не лише інтерпретацією ШІ, але й реалістичністю побаченого. Ось, які коментарі вони залишали:
- "Бобер мав буди в Польщі".
- "Дуже цікаво. Лише в Україні поряд жінка".
- "Добре що РФ він взагалі не бачить".
- "Хотіла написати, що смішний ведмідь в шортах, але побачила, що кенгуру взагалі без нічого".
Як ШІ бачить Україну
Доволі цікавою деталлю є те, що поруч з тваринами, які характеризують кожну країну, ШІ зобразив чоловіків. І лише в України поруч з твариною крокує і чоловік, і жінка. Ми запитали у чату GPT, чому так сталося. І ось, які відповіді вдалося отримати:
- Символ єдності та традицій – в українській культурі велике значення мають родина, партнерство та рівноправність, особливо у контексті історичних традицій, де чоловік і жінка разом працювали, боролися та будували майбутнє.
- Роль жінки у війні – під час повномасштабної війни українські жінки відіграють значну роль у війську, волонтерстві та підтримці держави. ШІ міг підсвідомо відобразити цей аспект, на відміну від інших країн, де переважно асоціюють національну ідентичність із чоловіками.
- Візуальний баланс – можливо, автор відео чи сам ШІ вирішили додати пару для візуальної гармонії та підкреслення різноманітності.