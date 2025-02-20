Сюрреалістичні зображення з'явилися на інстаграм-сторінці @sergologos, передає 24 Канал.

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Що було у відео

Нещодавно у соцмережах з'явилося відео, де ШІ зобразив кожну країну через її "тотемну" тварину. До прикладу:

Україна – мужній та хоробрий буйвол, який захищає свої кордони та незалежність.

США – величний білоголовий орлан, офіційний символ країни.

Чехія – кмітлива та сильна рись.

Франція – граційний гусак, адже гусяче фуа-гра є одним із найвідоміших делікатесів Франції.

Зауважимо, що майже у всіх країнах тотемні тварини були хижаками з великими м'язами. Серед цього особливо вирізнялася Канада та "її" милий бобер.

Як ШІ бачить різні країни: дивіться відео

Реакція соцмереж

Відео викликало справжній фурор у мережі. Українці були вражені не лише інтерпретацією ШІ, але й реалістичністю побаченого. Ось, які коментарі вони залишали:

"Бобер мав буди в Польщі".

"Дуже цікаво. Лише в Україні поряд жінка".

"Добре що РФ він взагалі не бачить".

"Хотіла написати, що смішний ведмідь в шортах, але побачила, що кенгуру взагалі без нічого".

Як ШІ бачить Україну

Доволі цікавою деталлю є те, що поруч з тваринами, які характеризують кожну країну, ШІ зобразив чоловіків. І лише в України поруч з твариною крокує і чоловік, і жінка. Ми запитали у чату GPT, чому так сталося. І ось, які відповіді вдалося отримати: