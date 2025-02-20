Сюрреалистичные изображения появились на инстаграм-странице @sergologos, передает 24 Канал.

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Что было в видео

Недавно в соцсетях появилось видео, где ИИ изобразил каждую страну через ее "тотемное" животное. К примеру:

Украина – мужественный и храбрый буйвол, который защищает свои границы и независимость.

США – величественный белоголовый орлан, официальный символ страны.

Чехия – сообразительная и сильная рысь.

Франция – грациозный гусь, ведь гусиное фуа-гра является одним из самых известных деликатесов Франции.

Заметим, что почти во всех странах тотемные животные были хищниками с большими мышцами. Среди этого особенно выделялась Канада и "ее" милый бобер.

Как ИИ видит разные страны: смотрите видео

Реакция соцсетей

Видео вызвало настоящий фурор в сети. Украинцы были поражены не только интерпретацией ИИ, но и реалистичностью увиденного. Вот, какие комментарии они оставляли:

"Бобер должен был быть в Польше".

"Очень интересно. Только в Украине рядом женщина".

"Хорошо что РФ он вообще не видит".

"Хотела написать, что смешной медведь в шортах, но увидела, что кенгуру вообще без ничего".

Как ИИ видит Украину

Довольно интересной деталью является то, что рядом с животными, которые характеризуют каждую страну, ИИ изобразил мужчин. И только в Украине рядом с животным шагает и мужчина, и женщина. Мы спросили у чата GPT, почему так произошло. И вот, какие ответы удалось получить: