Сюрреалистичные изображения появились на инстаграм-странице @sergologos, передает 24 Канал.

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Что было в видео

Недавно в соцсетях появилось видео, где ИИ изобразил каждую страну через ее "тотемное" животное. К примеру:

  • Украина – мужественный и храбрый буйвол, который защищает свои границы и независимость.
  • США – величественный белоголовый орлан, официальный символ страны.
  • Чехия – сообразительная и сильная рысь.
  • Франция – грациозный гусь, ведь гусиное фуа-гра является одним из самых известных деликатесов Франции.

Заметим, что почти во всех странах тотемные животные были хищниками с большими мышцами. Среди этого особенно выделялась Канада и "ее" милый бобер.

Как ИИ видит разные страны: смотрите видео

Реакция соцсетей

Видео вызвало настоящий фурор в сети. Украинцы были поражены не только интерпретацией ИИ, но и реалистичностью увиденного. Вот, какие комментарии они оставляли:

  • "Бобер должен был быть в Польше".
  • "Очень интересно. Только в Украине рядом женщина".
  • "Хорошо что РФ он вообще не видит".
  • "Хотела написать, что смешной медведь в шортах, но увидела, что кенгуру вообще без ничего".

Как ИИ видит Украину

Довольно интересной деталью является то, что рядом с животными, которые характеризуют каждую страну, ИИ изобразил мужчин. И только в Украине рядом с животным шагает и мужчина, и женщина. Мы спросили у чата GPT, почему так произошло. И вот, какие ответы удалось получить:

  1. Символ единства и традиций – в украинской культуре большое значение имеют семья, партнерство и равноправие, особенно в контексте исторических традиций, где мужчина и женщина вместе работали, боролись и строили будущее.
  2. Роль женщины в войне – во время полномасштабной войны во время полномасштабной войны украинские женщины играют значительную роль в армии, волонтерстве и поддержке государства. ИИ мог подсознательно отразить этот аспект, в отличие от других стран, где преимущественно ассоциируют национальную идентичность с мужчинами.
  3. Визуальный баланс – возможно, автор видео или сам ИИ решили добавить пару для визуальной гармонии и подчеркивания разнообразия.