В эксперименте Университета Сан-Паулу (USP) искусственный интеллект с точностью до 88% идентифицировал реакции боли у лошадей, сообщает 24 Канал со ссылкой на TechCrunch.

А тем временем Исследование Microsoft выявило, что использование ИИ убивает навыки критического мышления

Система Intellipig, разработанная учеными из Университета Западной Англии в Бристоле (UWE Bristol) в сотрудничестве с шотландскими исследователями из Шотландского сельскохозяйственного колледжа (SRUC), предназначена для мониторинга состояния свиней на фермах.

Искусственный интеллект анализирует фотографии морд животных и определяет три ключевых показателя:

боль,

плохое самочувствие,

эмоциональный дискомфорт.

Фермеры получают автоматические оповещения, что позволяет им оперативно реагировать на ухудшение состояния животных и повышать эффективность сельскохозяйственного производства.

Параллельно исследовательская группа UH адаптирует технологии машинного обучения для работы с собаками. Ранее ученые создали алгоритмы искусственного интеллекта, которые используются в системах распознавания лиц для поиска потерянных домашних любимцев.

Теперь эти алгоритмы применяются для анализа мимики животных с целью выявления признаков дискомфорта. Оказалось, что 38% мимических движений собак совпадают с человеческими, что открывает новые возможности для исследования их эмоционального состояния.

Ранее для обучения таких систем искусственного интеллекта использовали наблюдения человека за поведением животных в различных ситуациях. Однако недавний эксперимент USP позволил AI самостоятельно анализировать фотографии лошадей, сделанные до и после операций, а также до и после введения обезболивающих препаратов.

Смотрите также ChatGPT станет другим: OpenAI обновила правила поведения для ИИ

Анализируя выражение глаз, положение ушей и рта, AI смог идентифицировать признаки боли с точностью 88%, что подтвердило эффективность такого подхода и открывает перспективы для дальнейших исследований.