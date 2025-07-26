У центрі Нью-Йорка встановили провокативний пам'ятник Трампу, що вилазить з каналізації

Французький художник Джеймс Коломіна встановив скульптуру президента США в натуральну величину під назвою Donald у Мангеттені вранці 23 липня. Яскраво-червона скульптура зображала Трампа по пояс, який вилазить із каналізаційного люка.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на yahoo.

Дивіться також Якою раніше була назва Нью-Йорка і чому його перейменували

Що відомо про нову скульптуру в центрі Нью-Йорка?

Художнє втілення Дональда Трампа з'явилося в Нью-Йорку 23 липня. Французький художник заявляв, що встановив скульптуру близько 7 ранку за місцевим часом, хоча з того часу її вже прибрали.

Яскраво-червона скульптура з епоксидної смоли зображала Трампа по пояс, який вилазить із каналізаційного люка, який також був частиною інсталяції. Вбраний у костюм із краваткою, Трамп на скульптурі має серйозний вираз обличчя та стиснуті губи, дивиться вгору на хмарочос над ним. Під кришкою люка визирає маленький червоний пацюк.

Я встановив скульптуру в Нью-Йорку, бо саме тут він побудував свій образ, свою імперію, свою легенду. Місто, яке він намагався завоювати золотими вежами та жорсткими гаслами. Я хотів, аби цей образ – червоне тіло, що виринає з каналізації – порушив звичний міський ландшафт,

– написав митець в листі до USA TODAY.

Червона скульптура в центрі Нью-Йорка: допис художника Джеймса Коломіна

Митець пояснив, що створював скульптуру приблизно три тижні у своєму ательє у Франції, після чого розібрав, перевіз до Нью-Йорка і знову зібрав на місці.

Він опублікував фото скульптури у своїй історії в Instagram із підписом: "Make America Grime Again" – відсилання до популярного гасла Трампа "Make America Great Again" (Зробімо Америку знову великою), але з іронічною заміною – слово grime означає "бруд".

У коментарі USA TODAY речниця білого дому Ебіґейл Джексон заявила, що нібито багато митців намагаються зобразити "потужну ауру" Трампа, не всім це вдається. "Наслідування — це найщиріша форма лестощів. Цьому "художнику" слід повернутися до ескізного аркуша. Або, можливо, вступити до художньої школи", – сказала вона.