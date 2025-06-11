Місто було засноване у 1624 році, але свою нинішню назву воно отримало пізніше. Якою була перша назва Нью-Йорка – розповідає 24 Канал.

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Історія назви міста Нью-Йорк

Перші поселення на місці сучасного Нью-Йорка з'явилися на початку XVII століття. А вже у 1624 голландці заснували поселення Мангеттен. Через 2 роки з метою захисту своїх нових територій колонізатори з Нідерландів збудували фортецю, яку назвали Новий Амстердам. На сучасний лад назва міста звучала б як Нью-Амстердам.

Однак у 1664 році з ініціативи герцога Йоркського Якова британські війська захопили голландську фортецю без особливого спротиву. Після завоювання британці вирішили перейменувати місто на Новий Йорк і ця назва зберігається до сьогодні.



Сучасний Нью-Йорк / Фото Pexels

Після проголошення незалежності США Нью-Йорк кілька років був столицею країни. Зараз Нью-Йорк – світовий бізнес-центр і саме в цьому місті розташована штаб-квартира Організації Об'єднаних Націй.

Не тільки Нью-Йорк змінював назву. Раніше ми розповідали, яку назву до російської окупації в 1783 році мало місто Сімферополь, котре зараз є столицею Автономної Республіки Крим.