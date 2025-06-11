Пивоваров наголосив, що хоч і надалі створюватиме пісні українською, саме цю залишить незмінною. Він також повідомив, що вона більше ніколи не звучатиме на його концертах, передає 24 Канал.

Дивіться також Кліпи знімав Бадоєв, а солістка зараз пише сценарії серіалів: що сталося з гуртом "Таліта Кум"

Чому Пивоваров не перекладе пісню "Дом"

Відомий український співак Артем Пивоваров відомий своєю відкритістю до спілкування з шанувальниками під час концертів. Під час одного з концертів у 2023 році артист вирішив дати відповідь на питання, чому не перекладає свій відомий хіт "Дом" українською мовою.

Пивоваров повідомив, що не буде перекладати пісню "Дом": дивіться відео

Ця пісня ніколи не зазвучить українською. На жаль. На превеликий жаль. Для всіх людей, хто так бажає цього. Тому що вона занадто близька для мене. Вона асоціюється з моїм домом. І я пам'ятаю його саме таким. Яким він був для мене в дитинстві. Саме тому я хочу залишити цю пісню саме такою і нічого не змінювати. Я напишу ще сотні пісень українською мовою й іншими мовами також. Але ця пісня назавжди залишиться для мене особливою,

– заявив Пивоваров.

Крім того, у січні 2025 року артист опублікував в соцмережах уривок із концерту, де виконує пісню "Дом", підписавши його: "Пісня, яка ніколи не прозвучить більше". Ймовірно, в такий спосіб Пивоваров натякнув, що більше не буде виконувати її на своїх концертах.

Зауважимо, що Пивоваров народився та провів свої дитячі роки у Вовчанську, що в Харківській області, який зараз потерпає від постійних атак російських окупантів.