Пивоваров отметил, что хоть и в дальнейшем будет создавать песни на украинском, именно эту оставит неизменной. Он также сообщил, что она больше никогда не будет звучать на его концертах, передает 24 Канал.

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Почему Пивоваров не переведет песню "Дом"

Известный украинский певец Артём Пивоваров известен своей открытостью к общению с поклонниками во время концертов. Во время одного из концертов в 2023 году артист решил дать ответ на вопрос, почему не переводит свой известный хит "Дом" на украинский язык.

Пивоваров сообщил, что не будет переводить песню "Дом": смотрите видео

Эта песня никогда не зазвучит на украинском. К сожалению. К большому сожалению. Для всех людей, кто так желает этого. Потому что она слишком близка для меня. Она ассоциируется с моим домом. И я помню его именно таким. Каким он был для меня в детстве. Именно поэтому я хочу оставить эту песню именно такой и ничего не менять. Я напишу еще сотни песен на украинском языке и на других языках тоже. Но эта песня навсегда останется для меня особенной,

– заявил Пивоваров.

Кроме того, в январе 2025 года артист опубликовал в соцсетях отрывок из концерта, где исполняет песню "Дом", подписав его: "Песня, которая никогда не прозвучит больше". Вероятно, таким образом Пивоваров намекнул, что больше не будет выполнять ее на своих концертах.

Заметим, что Пивоваров родился и провел свои детские годы в Волчанске, что в Харьковской области, который сейчас страдает от постоянных атак российских оккупантов.