Трохи зголоднів: у Таїланді слон пограбував продуктову крамницю

На північному сході Таїланду трапився курйозний інцидент. Величезний слон спокійно увійшов до продуктового магазину та тихенько пограбував її.

Тварина взяла рисовий крекер, перекусила і неспішно покинула магазин. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на South China Morning Post.

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Що відомо про курйозний інцидент

У тамтешній місцевості слона-бешкетника добре знають. Він навіть має ім'я – Плай Біанг Лек. Одного дня він зголоднів і вирушив шукати смаколики.

Не вигадавши нічого кращого, він зайшов у цілодобовий магазин і попрямував між поличками. Там він знайшов рисові крекери й почав їсти їх прямо в магазині. Зрештою, утамувавши свій голод, самець спокійно покинув приміщення.

У Таїланді слон пограбував продуктову крамницю: дивіться відео

Реакція місцевих

Тим часом тайці просто посміялись з цього інциденту, адже зустріч зі слонами в тій місцевості не є чимось незвичайним. Але явище доволі рідкісне.

Цікаво! В Африці та Азії щорічно трапляються інциденти, коли дикі слони нападають на людей, руйнують села або фермерські поля. Проте загалом слони не є хижаками і не полюють на людей – напади зазвичай трапляються внаслідок страху, захисту території або конфлікту з людьми.

Раніше у курйозну ситуацію потрапила британська туристка Нісса Шарма, яка відпочивала у Празі. Там вона помилково думала, що годує бобра, але виявилося, що це нутрія.