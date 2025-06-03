Трохи зголоднів: у Таїланді слон пограбував продуктову крамницю
- На північному сході Таїланду слон, на ім'я Плай Біанг Лек увійшов до продуктового магазину, взяв рисовий крекер і з'їв його.
- Місцеві жителі поставилися до інциденту з гумором, адже зустріч зі слонами в цій місцевості звична, хоча такі випадки рідкісні.
На північному сході Таїланду трапився курйозний інцидент. Величезний слон спокійно увійшов до продуктового магазину та тихенько пограбував її.
Тварина взяла рисовий крекер, перекусила і неспішно покинула магазин. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на South China Morning Post.
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Що відомо про курйозний інцидент
У тамтешній місцевості слона-бешкетника добре знають. Він навіть має ім'я – Плай Біанг Лек. Одного дня він зголоднів і вирушив шукати смаколики.
Не вигадавши нічого кращого, він зайшов у цілодобовий магазин і попрямував між поличками. Там він знайшов рисові крекери й почав їсти їх прямо в магазині. Зрештою, утамувавши свій голод, самець спокійно покинув приміщення.
У Таїланді слон пограбував продуктову крамницю: дивіться відео
Реакція місцевих
Тим часом тайці просто посміялись з цього інциденту, адже зустріч зі слонами в тій місцевості не є чимось незвичайним. Але явище доволі рідкісне.
Цікаво! В Африці та Азії щорічно трапляються інциденти, коли дикі слони нападають на людей, руйнують села або фермерські поля. Проте загалом слони не є хижаками і не полюють на людей – напади зазвичай трапляються внаслідок страху, захисту території або конфлікту з людьми.
Раніше у курйозну ситуацію потрапила британська туристка Нісса Шарма, яка відпочивала у Празі. Там вона помилково думала, що годує бобра, але виявилося, що це нутрія.