Коли бракує слів: у Словаччині депутати вирішуватимуть суперечності на рингу

У Словаччині стався безпрецедентний випадок. Два політики, які давно між собою ворогують, домовилися вирішити свої особисті та політичні розбіжності на боксерському рингу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на видання Bratislavak.

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Мовиться про депутатів Європарламенту:

Мілана Мазурека з руху "Республіка",

Давида Дея з партії "Прогресивна Словаччина".

Спочатку перепалка між словацькими політиками відбувалася у соціальних мережах. Проте після однієї з таких суперечок Дей "втомився" і запросив опонента вийти на поєдинок на рингу.

Давайте не будемо сперечатися в соціальних мережах. Тому я кидаю вам виклик: влаштуймо боксерський поєдинок. Адже ти, такий здоровий хлопець, не можеш злякатися якогось ліберала-прогресиста,

– зазначив Дей.

Мазурек не одразу, але погодився, адже Дей має перевагу у вазі та зрості, а також досвід у професійному боксі. Але зрештою, він таки наважився на поєдинок і навіть запропонував провести бій e червні у Братиславі.



У Словаччині депутати вирішуватимуть суперечності на рингу / Фото з мережі

Що цьому передувало

Ворожнеча між депутатами почалась з відео, в якому Дей назвав Мазурека "нацистом" та повідомив про участь опонента в нападі на арабську сім'ю, що стався в Братиславі. У відповідь Мазурек негативно висловлювався про зовнішність Дея і зробив неоднозначні заяви про його гендерну ідентичність.

Довідка. Мілан Мазурек був засуджений за расистські висловлювання в ефірі радіостанції Frontinus, після чого його депутатські повноваження було припинено.