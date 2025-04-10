"We wish you a Merry Paska": українці вибухнули мемами через великодні снігопади
- Українці створюють меми через несподівані великодні снігопади, які замінили очікуване весняне тепло.
- Прогнозується потепління з 13 квітня. За прогнозами синоптиків, температура повітря 14 квітня підвищиться до +20...+25 градусів.
Українці по всій країні бідкаються та нарікають через погоду, яка замість весняного тепла та сонця, принесла снігопади та бажання дістати теплі пуховики. Такі настрої одразу ж відобразилися у мемах, які заполонили мережу.
Найсмішніші меми про весняне похолодання та снігопади для вас зібрав 24 Канал.
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Замість традиційних фото з сонячними тюльпанами, українська стрічка в соцмережах завалена знімками сніжних краєвидів. У цьому контексті журналістка Наталія Бушковська запропонувала оновити текст різдвяних пісень із врахуванням наближення великодніх свят.
Допис Наталі Бушковської / Фото з мережі
Не в меншому шоці перебуває і пара лелек з Полтавщини, які нещодавно повернулися до України.
Лелеки теж шоковані від такої погоди / Фото Goni
Українці, як і лелеки, не в захваті від зміни погоди. Так, користувач соцмережі X із ніком "Солодкий Гонобобель" опублікував фотографію кота в кардигані та шапці, який уособлює реакцію українців на морози посеред весни.
Реакція на сніг у квітні / Фото "Солодкий Гонобобель"
По-іншому і не скажеш / Фото Goni
Сніг на Новий рік та на Великдень / Фото з мережі
Реакція мережі на зимову погоду / Фото з мережі
Після періоду холодної погоди та снігопадів в Україні очікується значне потепління. За прогнозами синоптиків, з неділі, 13 квітня, температура почне підвищуватися, і вже з 14 квітня в багатьох регіонах вона сягне +20...+25 градусів.