"We wish you a Merry Paska": українці вибухнули мемами через великодні снігопади

Українці по всій країні бідкаються та нарікають через погоду, яка замість весняного тепла та сонця, принесла снігопади та бажання дістати теплі пуховики. Такі настрої одразу ж відобразилися у мемах, які заполонили мережу.

Найсмішніші меми про весняне похолодання та снігопади для вас зібрав 24 Канал.

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Замість традиційних фото з сонячними тюльпанами, українська стрічка в соцмережах завалена знімками сніжних краєвидів. У цьому контексті журналістка Наталія Бушковська запропонувала оновити текст різдвяних пісень із врахуванням наближення великодніх свят.



Допис Наталі Бушковської / Фото з мережі

Не в меншому шоці перебуває і пара лелек з Полтавщини, які нещодавно повернулися до України.



Лелеки теж шоковані від такої погоди / Фото Goni

Українці, як і лелеки, не в захваті від зміни погоди. Так, користувач соцмережі X із ніком "Солодкий Гонобобель" опублікував фотографію кота в кардигані та шапці, який уособлює реакцію українців на морози посеред весни.



Реакція на сніг у квітні / Фото "Солодкий Гонобобель"



Ідеальний баланс / Фото Goni



По-іншому і не скажеш / Фото Goni



Сніг на Новий рік та на Великдень / Фото з мережі



Реакція мережі на зимову погоду / Фото з мережі

​Після періоду холодної погоди та снігопадів в Україні очікується значне потепління. За прогнозами синоптиків, з неділі, 13 квітня, температура почне підвищуватися, і вже з 14 квітня в багатьох регіонах вона сягне +20...+25 градусів.