"Це яка мова взагалі, сорі": у мережі завірусилося відео з жінкою, яка "приїхала з Шотландії"

У соцмережах набирає популярності відео, на якому блогер проводить вуличне опитування серед перехожих в Одесі. Особливу увагу привернула реакція однієї з жінок, що вже встигла стати справжнім інтернет-мемом.

Саме її відповідь викликала шквал коментарів, що й зробило ролик вірусним. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток-сторінку @l.yoshik.

Читайте також У центрі Львова водій-іноземець заїхав просто на площу перед Оперним театром: курйозне відео

Яке опитування проводив блогер?

Олексій проводить опитування на вулиці про різні аспекти стосунків. Питає, наприклад, кого б обрали – "багатого папіка чи однолітка без грошей". Та замість відповіді одна з жінок спочатку перепитала: "Це яка мова взагалі? Сорі, я просто з Шотландії приїхала".

Ця фраза миттєво стала об'єктом обговорення у коментарях. Користувачі одразу ж почали придумувати альтернативні відповіді у такому ж стилі.

Блогер проводить опитування серед перехожих в Одесі: дивіться відео

Як реагують у мережі?

Ще більшого розголосу це відео набрало після того, як інша тіктокерка, Світлана Ровенчак, створила окреме відео із добіркою найкращих коментарів і залишила посилання на автора оригінального відео.

Ось деякі з них:

"Сорі, на якій мові це відео, бо я сьогодні пила американо просто";

"Це яка мова взагалі?? сорі, я просто болгарку в руці тримаю";

"Вибачте, а якою мовою відео? Я просто тільки що болгарський перець і пекінську капусту їла";

"А на якій мові відео? Соррі, я просто їздив у Бєдронку за паштетом";

"Коли я вперше побуваю за кордоном, нікому не скажу, але натяки будуть";

"Підкажіть, на якій мові відео? Я 5 хвилин тому Past Simple вивчив, то українську вже забуваю";

"Сорі, на якій мові це відео? Бо у мене ІСПАНСЬКИЙ сором";

"Сорі, на якій мові це відео ? Я просто з'їла грецький салат";

"Сорі, а якою мовою це відео? Я просто французький манікюр зробила";

"Вибачте, а якою це мовою відео? В мене просто німецька вівчарка";

"Сорі, на якій мові це відео? Я просто посилку з Китаю отримала";

"вибачте, на якій це мові, бо у мені сьогодні був французький поцілунок".

Тікток з коментарями став не менш популярним: дивіться відео

Уже за добу відео з коментарями зібрало майже 3,5 мільйона переглядів, а оригінал Олексія піднявся в рекомендаціях і має понад 1,5 мільйона переглядів.

Раніше ми розповідали про те, як в Одесі чоловік у костюмі Людини-Павука дерся у вікно з букетом. Це привернуло увагу місцевих, які одразу ж почали знімати усе на відео.