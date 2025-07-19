Саме її відповідь викликала шквал коментарів, що й зробило ролик вірусним. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток-сторінку @l.yoshik.
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Яке опитування проводив блогер?
Олексій проводить опитування на вулиці про різні аспекти стосунків. Питає, наприклад, кого б обрали – "багатого папіка чи однолітка без грошей". Та замість відповіді одна з жінок спочатку перепитала: "Це яка мова взагалі? Сорі, я просто з Шотландії приїхала".
Ця фраза миттєво стала об'єктом обговорення у коментарях. Користувачі одразу ж почали придумувати альтернативні відповіді у такому ж стилі.
Блогер проводить опитування серед перехожих в Одесі: дивіться відео
Як реагують у мережі?
Ще більшого розголосу це відео набрало після того, як інша тіктокерка, Світлана Ровенчак, створила окреме відео із добіркою найкращих коментарів і залишила посилання на автора оригінального відео.
Ось деякі з них:
- "Сорі, на якій мові це відео, бо я сьогодні пила американо просто";
- "Це яка мова взагалі?? сорі, я просто болгарку в руці тримаю";
- "Вибачте, а якою мовою відео? Я просто тільки що болгарський перець і пекінську капусту їла";
- "А на якій мові відео? Соррі, я просто їздив у Бєдронку за паштетом";
- "Коли я вперше побуваю за кордоном, нікому не скажу, але натяки будуть";
- "Підкажіть, на якій мові відео? Я 5 хвилин тому Past Simple вивчив, то українську вже забуваю";
- "Сорі, на якій мові це відео? Бо у мене ІСПАНСЬКИЙ сором";
- "Сорі, на якій мові це відео ? Я просто з'їла грецький салат";
- "Сорі, а якою мовою це відео? Я просто французький манікюр зробила";
- "Вибачте, а якою це мовою відео? В мене просто німецька вівчарка";
- "Сорі, на якій мові це відео? Я просто посилку з Китаю отримала";
- "вибачте, на якій це мові, бо у мені сьогодні був французький поцілунок".
Тікток з коментарями став не менш популярним: дивіться відео
Уже за добу відео з коментарями зібрало майже 3,5 мільйона переглядів, а оригінал Олексія піднявся в рекомендаціях і має понад 1,5 мільйона переглядів.
Раніше ми розповідали про те, як в Одесі чоловік у костюмі Людини-Павука дерся у вікно з букетом. Це привернуло увагу місцевих, які одразу ж почали знімати усе на відео.