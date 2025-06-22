Як зняти тренд у тікток на Івана Купала: поради для створення вірусного відео
- Свято Івана Купала в Україні відзначається у ніч з 23 на 24 червня, і користувачі TikTok створюють відео в українському фольклорному стилі.
- Ідеї для вірусного відео включають танці біля багаття, пускання віночка у річку та підготовка до святкування, поєднуючи традиції та сучасність.
Вже незабаром – у ніч з 23 на 24 червня – в Україні відзначатимуть свято Івана Купала. У тіктоці ця дата щороку перетворюється на флешмоб: користувачі знімають романтичні, містичні та гумористичні відео у стилі українського фольклору.
Як зняти вірусне відео у тікток на Івана Купала – розкаже 24 Канал.
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Якщо ви теж хочете зібрати перегляди та вписатися у тренд – ось кілька ідей, як створити вірусне відео на Івана Купала.
Ідея 1: Танці біля вогнища
Традиційне купальське багаття – ідеальний фон для атмосферного ролику. Додайте елементи хореографії під популярну українську пісню (наприклад, у стилі етно-поп) або використайте трендовий звук.
Порада: знімайте під час "золотої години" або на фоні вечірнього неба – виглядатиме магічно.
Купальські танці біля вогнища: дивіться відео
Ідея 2: Пускання віночка у річку
Символіка віночків — чудовий елемент для коротких роликів. Можна показати:
- як ви плетете віночок,
- загадуєте бажання,
- відпускаєте його на воду – а далі, за повір'ям, спостерігаєте, "поплив чи ні".
Як зробити гарний вінок: дивіться відео
Ідея 3: Збираємося на святкування
Покажіть підписниками, як ви створюєте свій стильний образ для святкування Івана Купала. Поєднуйте традиції та сучасність.
Збираємося на святкування: дивіться відео
Додамо, що літнє сонцестояння 2025 року відбудеться 21 червня, і наші предки проводили різні ритуали, щоб залучити радість, здоров'я, красу та позитивну енергію у ці дні.