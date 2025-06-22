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22 червня, 13:28
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Як зняти тренд у тікток на Івана Купала: поради для створення вірусного відео

Альона Захарова
Основні тези
  • Свято Івана Купала в Україні відзначається у ніч з 23 на 24 червня, і користувачі TikTok створюють відео в українському фольклорному стилі.
  • Ідеї для вірусного відео включають танці біля багаття, пускання віночка у річку та підготовка до святкування, поєднуючи традиції та сучасність.

Вже незабаром – у ніч з 23 на 24 червня – в Україні відзначатимуть свято Івана Купала. У тіктоці ця дата щороку перетворюється на флешмоб: користувачі знімають романтичні, містичні та гумористичні відео у стилі українського фольклору.

Як зняти вірусне відео у тікток на Івана Купала – розкаже 24 Канал.

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Якщо ви теж хочете зібрати перегляди та вписатися у тренд – ось кілька ідей, як створити вірусне відео на Івана Купала. 

Ідея 1: Танці біля вогнища

Традиційне купальське багаття – ідеальний фон для атмосферного ролику. Додайте елементи хореографії під популярну українську пісню (наприклад, у стилі етно-поп) або використайте трендовий звук.

Порада: знімайте під час "золотої години" або на фоні вечірнього неба – виглядатиме магічно.

Купальські танці біля вогнища: дивіться відео

Ідея 2: Пускання віночка у річку

Символіка віночків — чудовий елемент для коротких роликів. Можна показати:

  • як ви плетете віночок,
  • загадуєте бажання,
  • відпускаєте його на воду – а далі, за повір'ям, спостерігаєте, "поплив чи ні".

Як зробити гарний вінок: дивіться відео

@lisovamavkaa #іванакупала#вінок#українськийтікток ♬ оригінальний звук - lisovamavka?

Ідея 3: Збираємося на святкування

Покажіть підписниками, як ви створюєте свій стильний образ для святкування Івана Купала. Поєднуйте традиції та сучасність. 

Збираємося на святкування: дивіться відео

@lisovamavkaa Pagan celebration in Ukraine ️ Authentic Ukrainian wear Inst: @lisovamavkaa #іванакупала#традиції#мавка ♬ оригінальний звук - lisovamavka?

Додамо, що літнє сонцестояння 2025 року відбудеться 21 червня, і наші предки проводили різні ритуали, щоб залучити радість, здоров'я, красу та позитивну енергію у ці дні.