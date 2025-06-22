Як зняти вірусне відео у тікток на Івана Купала – розкаже 24 Канал.

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Якщо ви теж хочете зібрати перегляди та вписатися у тренд – ось кілька ідей, як створити вірусне відео на Івана Купала.

Ідея 1: Танці біля вогнища

Традиційне купальське багаття – ідеальний фон для атмосферного ролику. Додайте елементи хореографії під популярну українську пісню (наприклад, у стилі етно-поп) або використайте трендовий звук.

Порада: знімайте під час "золотої години" або на фоні вечірнього неба – виглядатиме магічно.

Купальські танці біля вогнища: дивіться відео

Ідея 2: Пускання віночка у річку

Символіка віночків — чудовий елемент для коротких роликів. Можна показати:

як ви плетете віночок,

загадуєте бажання,

відпускаєте його на воду – а далі, за повір'ям, спостерігаєте, "поплив чи ні".

Як зробити гарний вінок: дивіться відео

Ідея 3: Збираємося на святкування

Покажіть підписниками, як ви створюєте свій стильний образ для святкування Івана Купала. Поєднуйте традиції та сучасність.

Збираємося на святкування: дивіться відео

Додамо, що літнє сонцестояння 2025 року відбудеться 21 червня, і наші предки проводили різні ритуали, щоб залучити радість, здоров'я, красу та позитивну енергію у ці дні.