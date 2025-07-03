Просто хотів вбити кліща: у Туреччині чоловік випадково спричинив масштабну лісову пожежу

Мешканець міста Маніса, що на заході Туреччини, випадково спричинив масштабну лісову пожежу, намагаючись позбутися кліща. Чоловік спалив подушку, на якій сиділа комаха, а потім кинув її в сад.

Внаслідок цього і сталося загоряння, яке потім перекинулося на ліс. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN Türk.

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Що відомо про курйозний інцидент

Надзвичайна подія сталася в районі Тургутлу, в мікрорайоні Османчик. Пожежа швидко вийшла з-під контролю і вогонь охопив поля та лісові масиви. На місце виїхали пожежники й рятувальники, які боролися з полум'ям протягом двох годин. До гасіння залучили спеціальну техніку.

Попри зусилля, стихія встигла знищити близько 120 гектарів сільськогосподарських угідь і лісу.



У Туреччині чоловік випадково спричинив масштабну лісову пожежу / Фото films

Як покарали зловмисника

Правоохоронці встановили, що винуватцем загоряння став Озджан Ташан, який зізнався у підпалі. Чоловік пояснив, що просто хотів знищити кліща, який заліз у подушку. Подушку він підпалив, а потім викинув у двір, не думаючи про наслідки.

Наразі чоловіка заарештували і йому загрожує кримінальна відповідальність за завдання шкоди довкіллю та недбале поводження з вогнем.

Тим часом на грецькому острові Крит вирують масштабні лісові пожежі, що призвели до евакуації понад 1 500 туристів та мешканців.