Наразі тривають зусилля з управління ситуацією, оскільки пожежа продовжує становити серйозну загрозу для регіону, і навіть курортів. Про це пише 24 Канал з посиланням на The Guardian.
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Острів Крит охопила масштабна пожежа
Вчора поблизу портового міста Ієрапетра спалахнула лісова пожежа, внаслідок чого понад 1 500 туристів та мешканців острова були евакуйовані зі своїх будинків та готелів. Пожежа становить значну загрозу і для курортів на південному узбережжі острова.
Дуже складна ситуація, пожежу дуже важко стримати... З евакуйованими туристами все гаразд. Їх доставили на криту баскетбольну арену та в готелі в інших регіонах острова,
– розповів представник цивільної оборони Нектаріос Пападакіс.
Деякі люди, які опинилися відрізаними від дороги, були евакуйовані човнами просто з пляжів.
Крит горить: дивіться відео
Понад 155 пожежників борються зі значним полум'ям, яке ускладнюється складним гірським рельєфом і сильним вітром, що сприяє швидкому поширенню вогню. Густий дим від пожежі досягнув пляжу Макрі Ялос, розташованого приблизно за 10 кілометрів від епіцентру пожежі.
Наразі не повідомляється про жертви. Однак, 4 літніх людей були госпіталізовані через респіраторні проблеми через вдихання диму. Місцеві лікарні на острові перебувають у стані підвищеної готовності.
Вогонь простягається щонайменше на 6 кілометрів: дивіться відео
Водночас пожежа зачепила селище Агіа Фотія, й знищила кілька будинків та інше майно. Зараз жителі стикаються з перебоями в електропостачанні в результаті стихії.
Нагадаємо, раніше сильні лісові пожежі сталися на острові Хіос в Греції.