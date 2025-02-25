Погуляв на славу: російський турист помер у Таїланді після "алкогольного all inclusive"

У Таїланді стався цікавий інцидент. Турист з Москви, вирвавшись за кордон, вирішив відірватися. Однак його організм не витримав 4-денної п'янки.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські телеграм-канали.

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Що відомо про інцидент

Наразі точно невідомо, в якому саме готелі це сталося. Однак російські видання пишуть, що 42-річний Роман приїхав із дівчиною, заселилися у гостьовий будинок біля пляжу Камала. Поки жінка купалася, катала екскурсіями і тусовками, чоловік сидів у готелі, випивав і курив.

На четвертий день Роману стало погано. За словами дівчини, обличчя було сірим, вигляд нездоровим. Але від швидкого чоловіка відмовлявся. Казав, що медики у Таї – шахраї. Тому ні шпиталю, ні страховки не треба,

– передає видання.

Після чотирьох днів "алкогольного all inclusive" його тіло виявили у туалеті.



Російський турист помер у Таїланді після "алкогольного all inclusive" / Фото Unsplash

Зверніть увагу! У Таїланді доступний широкий асортимент як імпортних, так і місцевих спиртних напоїв. Однак туристам рекомендується бути обережними при споживанні алкоголю, особливо придбаного в невідомих або неперевірених місцях, оскільки існує ризик підробленої або неякісної продукції.

Загалом, варто дотримуватися поміркованості та обирати напої в ліцензованих закладах, щоб мінімізувати потенційні ризики для здоров'я.​