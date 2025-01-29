Українець виставив на OLX камінь за 840 тисяч гривень: чим він унікальний

Чоловік із села Розумівка, що на Кіровоградщині, виставив на продаж камінь, вартістю 840 000 гривень. За його словами, це – унікальна знахідка, яка не має аналогів у світі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на дніпровське видання Телеканал D1.

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Що чоловік виставив на продаж

Автор оголошення на онлайн-платформі для продажу речей заявив, що камінь знайшли під час копу бурштину у Рівненській області на глибині 4 – 5 метрів. Камінь важить 5,5 кілограмів, а його висота – 10 сантиметрів.

Без втручань, тільки помитий протічною водою. Оригінал,

– пише автор оголошення.

Він наголосив, що камінь ззовні схожий на хлібину, яку створила сама природа.



Що чоловік виставив на продаж / Фото OLX

"Дуже рідкісна знахідка. Як натуральна з печі хлібина – як зверху, так знизу, так і збоку. Побачити наживо, це неймовірна краса. Такого чуда природи немає ніде у світі. Це якийсь Божий Дар", – написав користувач онлайн-платформи.



Опис до товару / Скриншот з OLX