Який рік – такі і паски: українці у соцмережах діляться результатами святкових приготувань

Всі господині знають, що Великдень – це не лише світле, духовне свято, але й справжній кулінарний марафон. Щороку віряни постають перед вибором: купити паску чи спекти самостійно. Ті, хто обрав другий варіант, поділилися своїми фейлами у мережі.

Про те, якими виходили пасочки в українців у 2025 році – розповідає 24 Канал.

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Цьогорічні великодні паски стали справжнім віддзеркаленням 2025 року. Якщо говорити коротко: не все йшло гладко. Саме це транслюють українці на своїх сторінках у соцмережах.

У тіктоці є чимало відео, на яких українці діляться своїми великодніми "шедеврами" й кумедними фейлами. Бо як не крути, але дух свята – не в рівній глазурі, а в теплій атмосфері, доброму гуморі й любові, з якою ці паски готуються.

Ситуація, коли випадково повторив тренд з верхівкою пасочки: дивіться відео

Коли пасочки вирішили перетворитися на величезний пиріг: дивіться відео

Паска хотіла вибратися на волю: дивіться відео

Головне не зовнішній вигляд, а те, що всередині: дивіться відео

Ідеальне розв'язання проблеми: дивіться відео

Варто нагадати, що на Великдень в Україні існує традиція з'їдати 12 пасок. Наші предки вірили, що так можна притягнути добробут в родину.