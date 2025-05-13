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Розваги Курйози "Пісня закритого кредиту і нового життя": мережа жартує про "Піна Коладу" Віталія Козловського
13 травня, 12:27
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"Пісня закритого кредиту і нового життя": мережа жартує про "Піна Коладу" Віталія Козловського

Альона Захарова
Основні тези
  • Віталій Козловський повернувся на сцену з україномовною версією хіта "Піна Колада", що викликало фурор серед українців, особливо міленіалів.
  • Перед поверненням співак погасив борги перед колишнім продюсером, що дозволило йому повернути права на виконання пісень, а переклад пісні викликав іронічні жарти в соцмережах.

Повернення Віталія Козловського, без перебільшення, стало однією з подій місяця. А його пісня "Піна Колада" вже не один день розриває український тікток, створюючи кумедні відео.

Про те, що кажуть соцмережі про легендарне повернення Віталія Козловського на сцену – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Легендарне повернення

Після кількох років тиші Віталій Козловський гучно нагадав про себе, презентувавши україномовну версію хіта "Піна Колада". 7 травня співак виконав нову версію хіта на конкурсі "Нашебачення" і спричинив справжній фурор.

Особливо тепло повернення артиста на сцену сприйняли міленіали, які слухали пісні Віталія Козловського у дитинстві. У тіктоці українці ділилися спогадами, пов'язаними з минулим.

Міленіали в захваті: дивіться відео

Люди згадують своє минуле за допомогою Козловського: дивіться відео

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Українці ностальгують за минулим: дивіться відео

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Пісня "закриття кредитів"

Як відомо, перед поверненням Віталія Козловського на сцену, співак погасив усі борги колишньому продюсеру Ігорю Кондратюку, що дозволило співаку повернути права на виконання пісень. Соцмережі жартують: якщо співак зміг закрити кредити, то і ви зможете!

Соцмережі жартують про погашення боргів: дивіться відео

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Як виглядає людина без боргів: дивіться відео

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Коли вже закрив всі кредити: дивіться відео

@oleksandra.pankova Не хочу хвастатись, але… @monobank.ua @Vitaliy Kozlovskiy #акторка #жарт #україна #монобанк #віталійкозловський #пінаколада ♬ оригінальний звук - TONKO

Переклад пісні з "родзинкою"

Аби заспівати свій хіт на сцені, Віталій Козловський переклав його українською мовою. Зауважимо, що так пісня звучить ще органічніше та має особливий шарм. Проте у фразі "ти мій випадок" фанати почули зовсім інше – "ти мій виб**док". Так несподівано пісня набула нової іронічної глибини.

Українці про переклад пісні "Піна Колада": дивіться відео

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Як українці уявляють переклад пісні: дивіться відео

@nastik.myr Цей жарт оснований на коментарях із мого попереднього відео я знаю правильний текст #козловский #віталійкозловський #пінаколада #жарт ♬ оригінальний звук - Я - Настя, здрасті