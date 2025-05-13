"Пісня закритого кредиту і нового життя": мережа жартує про "Піна Коладу" Віталія Козловського

Повернення Віталія Козловського, без перебільшення, стало однією з подій місяця. А його пісня "Піна Колада" вже не один день розриває український тікток, створюючи кумедні відео.

Про те, що кажуть соцмережі про легендарне повернення Віталія Козловського на сцену – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Легендарне повернення

Після кількох років тиші Віталій Козловський гучно нагадав про себе, презентувавши україномовну версію хіта "Піна Колада". 7 травня співак виконав нову версію хіта на конкурсі "Нашебачення" і спричинив справжній фурор.

Особливо тепло повернення артиста на сцену сприйняли міленіали, які слухали пісні Віталія Козловського у дитинстві. У тіктоці українці ділилися спогадами, пов'язаними з минулим.

Міленіали в захваті: дивіться відео

Люди згадують своє минуле за допомогою Козловського: дивіться відео

Українці ностальгують за минулим: дивіться відео

Пісня "закриття кредитів"

Як відомо, перед поверненням Віталія Козловського на сцену, співак погасив усі борги колишньому продюсеру Ігорю Кондратюку, що дозволило співаку повернути права на виконання пісень. Соцмережі жартують: якщо співак зміг закрити кредити, то і ви зможете!

Соцмережі жартують про погашення боргів: дивіться відео

Як виглядає людина без боргів: дивіться відео

Коли вже закрив всі кредити: дивіться відео

Переклад пісні з "родзинкою"

Аби заспівати свій хіт на сцені, Віталій Козловський переклав його українською мовою. Зауважимо, що так пісня звучить ще органічніше та має особливий шарм. Проте у фразі "ти мій випадок" фанати почули зовсім інше – "ти мій виб**док". Так несподівано пісня набула нової іронічної глибини.

Українці про переклад пісні "Піна Колада": дивіться відео

Як українці уявляють переклад пісні: дивіться відео