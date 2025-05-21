У Свинки Пеппи народилася сестра: як виглядає малеча

У відомої мультперсонажки Свинки Пеппи народилася сестра. Це вже третя дитина у родині персонажів. Малечу назвали гарним та ніжним ім'ям – Еві.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Peppa Pig – Official Channel.

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Радісну новину повідомив ведучий британського новинного ток-шоу "Доброго ранку", Британіє Річард Арнольд. Він розповів, що сестра Свинки Пеппи Еві народилася у крилі Ліндо лікарні Святої Марії в Лондоні.

Цікаво! Саме у цій лікарні Кейт Міддлтон народила всіх трьох своїх дітей.

Також новину про народження нової мультперсонажки розповіли на інстаграм-сторінці, додавши підпис: "У Пеппи та Джорджа є сестричка!".

У Свинки Пеппи народилася сестра: дивіться відео

Чому це важливо

Еві стане першим новим персонажем дитячого мультсеріалу за останні 20 років. Шанувальники можуть побачити нове немовля на екрані восени, але повнометражний спеціальний фільм, в якому Пеппа зустрічає малюка, вийде в кінотеатрах 30 травня.

Хто така Свинка Пеппа

"Свинка Пеппа" – це британський анімаційний серіал для дошкільнят, що став глобальним феноменом у сфері дитячих розваг. Пеппа – це маленька рожева свинка, яка живе з мамою, татом і молодшим братом Джорджем. Вона допитлива, активна, іноді трохи вперта, але завжди весела.

У кожній серії Пеппа та її родина або друзі (теж тваринки: кролики, слоники, зебри тощо) переживають якісь повсякденні пригоди – йдуть у парк, грають у хованки, будують пісочний замок чи катаються на велосипедах.

Раніше у Китаї заборонили дитячі мультфільми з "нездоровим змістом". У списку опинився у мультфільм "Свинка Пеппа".