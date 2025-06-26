Грали ще наші предки: в Україні є своя версія гри із серіалу "Гра в кальмара" ґонґі

На хвилі популярності серіалу "Гра в кальмара" українці помітили цікаву деталь про одну з ігор. Мовиться про гру у ґонґі, яка має український аналог, і в яку грали ще наші предки.

27 червня нам покажуть фінальні епізоди серіалу. З цієї нагоди ми розповімо про український аналог гри ґонґі у матеріалі 24 Каналу.

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В Україні є свій аналог гри ґонґі

Схожість двох ігор – південнокорейської ґонґі та української гри у крем'яхи – помітила блогерка з ніком odrabook у тіктоці. Вона розповіла, що у гру у крем'яхи грали наші бабусі та дідусі.

В Україні є своя версія гри із серіалу "Гра в кальмара" ґонґі: дивіться відео

Що відомо про гру у крем'яхи

Крем'яхи – це переважно дівчача гра, під час якої кожен учасник або учасниця повинні мати по десять камінчиків або круглих черепочків. Один із них має різко відрізнятися з-поміж інших кольором.

Гравець підкидає кремічники догори і в тому місці, де вони мають впасти, наставляє над землею руки. Ті крем'яхи, що впали на кисті, підкидають знову і намагаються зловити їх на льоту. Якщо кількість камінчиків виявиться непарною, гравець відкладає один із них, а решту підкидає знову.

Може статися, що він при цьому не зловить жодного. Тоді він передає решту крем'яхів і право грати іншому. Коли всі камінці розійдуться по руках, підраховують, кому скільки дісталося. Той гравець, у кого виявилося їх найбільше, і є переможець.