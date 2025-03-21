"Виглядають ще краще": ШІ показав принцес Діснею, якби вони мали розмір Plus Size

Світ казок і мультфільмів із самого дитинства нав'язує певні стандарти краси: позитивні персонажі здебільшого мають струнку фігуру, тоді як повненькі герої часто зображуються в негативному ключі. Однак реальність значно різноманітніша, і краса зовсім не залежить від розміру одягу.

Саме цю думку підкреслили автори відео, які за допомогою ШІ показали персонажів Діснею у розмірі Plus Size. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на акаунт на ютубі @ai.mariaa.

Дивіться також Гарно, але моторошно: ШІ показав, як виглядали б селфі пам'ятників світу, якби вони ожили

Ця ідея, ймовірно, покликана розвіяти стереотипи та продемонструвати, що жінки будь-якої статури виглядають приголомшливо. Завдяки можливостям ШІ ми побачили звичних та всім відомих принцес, але у новому амплуа.

На фото принцеси виглядають фантастично: пишні форми та розкішні сукні чудово підкреслюють їхню природну чарівність. Чимало користувачі мережі звернули увагу на образ Тіани з мультфільму "Принцеса та жаба". Люди наголошували, що вона стала ще привабливішою.

ШІ показав принцес Діснею, якби вони мали розмір Plus Size: дивіться відео

Реакція соцмереж

Користувачі соцмереж схвально відреагували на нові образи принцес. Вони не приховували захоплення:

"Прекрасні принцеси великих розмірів, особливо Тіана. Вона була найкрасивішою з тією зеленою сукнею, яку я хочу!"

"Я думаю, що за стандартами суспільства – це набагато краще. Це повинно дати дівчатам знати, що незалежно від того, якого ти розміру, ти красива, тобі не обов'язково бути схожою на ляльку Барбі, щоб бути гарною, просто будь собою незалежно від свого розміру."

"Тіана великого розміру – чудова! Вони всі прекрасні, але сукня просто доповнює шкіру Тіани."

"Який сюрприз… вони виглядають ще краще!"

Цікаво! Раніше Штучний інтелект показав, як би виглядали Жасмин, Аріель, Бель чи Попелюшка, якби вони були чоловіками.

Цей проєкт ШІ нагадує про важливість прийняття себе та руйнування застарілих ідеалів краси. Адже справжня чарівність полягає в упевненості у собі, а краса буває абсолютно різною.