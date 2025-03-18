Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на акаунт на ютубі @ai.mariaa.

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Жасмин – повелитель пустелі

На думку ШІ, Жасмин в образі чоловіка носила б розкішний бірюзовий одяг із золотими вишивками, тюрбан та аксесуари, які нагадують стиль Аграби. Чоловіча версія Жасмин випромінювала б впевненість і королівську велич, а також мудрість сотень прочитаних книжок.

Аріель – морський принц

Чоловіча версія Аріель нагадує нам морського принца з довгим хвилястим волоссям. Його костюм має глибокий зелений колір, що нагадує океанські глибини, а погляд сповнений рішучості та прагнення пригод.

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Такі експерименти дають можливість по новому подивитися на звичних персонажів. Це також дозволяє переосмислити класичні історії та зробити їх ще більш універсальними для різних поколінь. А не так давно завдяки ШІ ми мали змогу уявити, як би виглядали країни в образах наречених.

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