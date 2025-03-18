Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на аккаунт на ютубе @ai.mariaa.
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Жасмин – повелитель пустыни
По мнению ИИ, Жасмин в образе мужчины носила бы роскошную бирюзовую одежду с золотыми вышивками, тюрбан и аксессуары, напоминающие стиль Аграбы. Мужская версия Жасмин излучала бы уверенность и королевское величие, а также мудрость сотен прочитанных книг.
Ариэль – морской принц
Мужская версия Ариэль напоминает нам морского принца с длинными волнистыми волосами. Его костюм имеет глубокий зеленый цвет, напоминающий океанские глубины, а взгляд полон решимости и стремления к приключениям.
Как выглядели бы диснеевские принцессы, если бы были мужчинами: смотрите видео
Такие эксперименты дают возможность по новому посмотреть на привычных персонажей. Это также позволяет переосмыслить классические истории и сделать их еще более универсальными для разных поколений. А не так давно благодаря ИИ мы имели возможность представить, как бы выглядели страны в образах невест.
Как это работает
- Искусственный интеллект создает такие картинки с помощью специальных программ, которые учатся на большом количестве изображений.
- Они анализируют, как выглядят диснеевские персонажи, реальные люди, а также мужские и женские черты лица.
- Благодаря этому ИИ понимает, чем отличаются мужчины от женщин и может менять их внешний вид.