Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на аккаунт на ютубе @ai.mariaa.

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Жасмин – повелитель пустыни

По мнению ИИ, Жасмин в образе мужчины носила бы роскошную бирюзовую одежду с золотыми вышивками, тюрбан и аксессуары, напоминающие стиль Аграбы. Мужская версия Жасмин излучала бы уверенность и королевское величие, а также мудрость сотен прочитанных книг.

Ариэль – морской принц

Мужская версия Ариэль напоминает нам морского принца с длинными волнистыми волосами. Его костюм имеет глубокий зеленый цвет, напоминающий океанские глубины, а взгляд полон решимости и стремления к приключениям.

Как выглядели бы диснеевские принцессы, если бы были мужчинами: смотрите видео

Такие эксперименты дают возможность по новому посмотреть на привычных персонажей. Это также позволяет переосмыслить классические истории и сделать их еще более универсальными для разных поколений. А не так давно благодаря ИИ мы имели возможность представить, как бы выглядели страны в образах невест.

Как это работает