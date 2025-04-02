Жінка відмовилася від грошей і 10 років нічого не купує: як виглядає її життя

Жінка вирішила переглянути своє ставлення до грошей і вже 10 років нічого не купує. Водночас вона не має ні заощаджень, ні зарплати, ні іпотеки, ні автомобіля.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Mirror.co.uk.

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Як жінка живе без грошей

Люди завжди прагнуть дізнатися, як заощадити гроші або хоча б витрачати їх більш раціонально. Однак жінка з Британії пішла ще далі. Вона "відмовилася від грошей" і не купувала нічого нового від 2015 року. Водночас вона стверджує, що має все, що їй потрібно для комфортного життя.

Все почалося з того, що жінка була глибоко незадоволена економічною системою і хотіла зробити все можливе, щоб світ був більш стійким.

Я повністю вільна від грошей. Життя без грошей – це не про гроші. Це про зменшення споживання і зменшення використання ресурсів,

– сказала Джо.

Жінка востаннє робила закупи 2015 року. Вона забирає продукти з магазинів, які ті виставляють через прострочений термін придатності. Будь-які недуги природними засобами і працює над вирощуванням субтропічних рослин, "які є екологічно чистішими, ніж традиційна європейська їжа".



Жінка вирощує овочі та фрукти / Фото Unsplash

Для туалетного паперу я використовую серветки, які можна прати. А коли люди йдуть до кафе чи ресторану, вони передають мені серветки, якими не користувалися,

– зазначила жінка.

Джо також просить майже порожні тюбики з-під зубної пасти, щоб вона могла вибрати залишки з куточків, або використовує алое, яке вона вирощує в саду.



Жінка не купує навіть зубну пасту / Фото Unsplash

Одяг жінці віддають знайомі. Джо намагається зменшити, повторно використовувати та переробляти якомога більше, навіть виготовляє власний пральний порошок.

Чимало її речей – це пожертви. Джо вважає себе або радикальною фермеркою, або екстремальною домогосподаркою. Останні шість років вона багато працює, доглядаючи за фермерським будинком з п'ятьма спальнями і садом, в якому живе.