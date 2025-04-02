Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Mirror.co.uk.
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Як жінка живе без грошей
Люди завжди прагнуть дізнатися, як заощадити гроші або хоча б витрачати їх більш раціонально. Однак жінка з Британії пішла ще далі. Вона "відмовилася від грошей" і не купувала нічого нового від 2015 року. Водночас вона стверджує, що має все, що їй потрібно для комфортного життя.
Все почалося з того, що жінка була глибоко незадоволена економічною системою і хотіла зробити все можливе, щоб світ був більш стійким.
Я повністю вільна від грошей. Життя без грошей – це не про гроші. Це про зменшення споживання і зменшення використання ресурсів,
– сказала Джо.
Жінка востаннє робила закупи 2015 року. Вона забирає продукти з магазинів, які ті виставляють через прострочений термін придатності. Будь-які недуги природними засобами і працює над вирощуванням субтропічних рослин, "які є екологічно чистішими, ніж традиційна європейська їжа".
Жінка вирощує овочі та фрукти / Фото Unsplash
Для туалетного паперу я використовую серветки, які можна прати. А коли люди йдуть до кафе чи ресторану, вони передають мені серветки, якими не користувалися,
– зазначила жінка.
Джо також просить майже порожні тюбики з-під зубної пасти, щоб вона могла вибрати залишки з куточків, або використовує алое, яке вона вирощує в саду.
Жінка не купує навіть зубну пасту / Фото Unsplash
Одяг жінці віддають знайомі. Джо намагається зменшити, повторно використовувати та переробляти якомога більше, навіть виготовляє власний пральний порошок.
Чимало її речей – це пожертви. Джо вважає себе або радикальною фермеркою, або екстремальною домогосподаркою. Останні шість років вона багато працює, доглядаючи за фермерським будинком з п'ятьма спальнями і садом, в якому живе.