Жінка хотіла з'їсти свій сніданок у ліжку, але її кіт мав інші плани: курйозне відео

Американка зі штату Оклахома поділилася кумедною історією. Вона приготувала собі сніданок і хотіла насолодитися ним у ліжку, але її кіт мав інші плани на її їжу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток @cheddartheragdoll.

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Своїм сніданком жінка поділилася у соцмережах. Відео кота Чедером, який полює на страву, викликало справжній фурор серед користувачів TikTok, зібравши велику кількість переглядів, вподобайок та коментарів.

На оприлюднених кадрах ми бачимо, як господиня змушена тримати настирливого Чедера за голову, щоб захистити свій сніданок.

Коли у вас є коти, то не буде спокою під час сніданку в ліжку,

– мовиться в описі до відео.

Жінка хотіла з'їсти свій сніданок у ліжку, але її кіт мав інші плани: дивіться відео

Як це коментують ветеринари

Попри те, що така поведінка пухнастика може здаватися кумедною, ветеринари попереджають, що багато продуктів нашого раціону можуть бути небезпечними для котів.

Потенційно токсичними для котів можуть бути:

часник,

цибуля,

алкоголь,

шоколад,

виноград,

родзинки,

кофеїн,

сирі м'ясо та морепродукти,

авокадо та кістки

Натомість котам можна давати термічно оброблені:

лосось без кісток,

м'ясо без приправ (курка, яловичина, індичка, баранина),

субпродукти,

креветки.

Якщо домашній улюбленець випадково з'їв щось небезпечне, слід негайно зв'язатися з ветеринаром. При цьому важливо не давати тварині ліки самостійно та не намагатися викликати блювоту.