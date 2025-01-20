20 січня 2025, 14:31
Жінка побачила водія таксі і розплакалась: що її так розчулило
Основні тези
- Жінка розплакалась, побачивши водія таксі Uber, який був джентльменом у поважному віці.
- Відео стало вірусним, зібравши понад 24,7 мільйона переглядів, з багатьма емоційними коментарями від користувачів.
Жінка викликала Uber і не могла стримати сліз, коли побачила свого водія таксі. Все через те, що він був настільки милим та добродушним.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток @marynasummers.
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Що розчулило жінку
Пасажирка пояснила, що водієм таксі виявився джентльменом у поважному пенсійному віці.
Наш милий Uber… Він був таким ангелом. Не знаю, як пояснити це моєму хлопцеві? Я відчуваю до нього глибоку любов,
– зазначила жінка у підписі до відео.
Жінка побачила водія таксі і розплакалась: дивіться відео
Реакція соцмереж
Відео жінки швидко стало вірусним у соцмережах, зібравши понад 24,7 мільйона переглядів. Ось, які коментарі залишали користувачі:
- "Я думаю про те, як він навчився використовувати для цього застосунки й все, що є на його телефоні".
- "Це нездорово, що я плачу щонайменше 2 – 3 рази на день через такі ситуації та людей".
- "О 5 ранку по дорозі в аеропорт мене підвозив старший водій Uber. Він сказав, що в цей день рівно рік, як його дружина поборола рак. Я тихенько ридала".