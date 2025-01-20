Жінка побачила водія таксі і розплакалась: що її так розчулило

Жінка викликала Uber і не могла стримати сліз, коли побачила свого водія таксі. Все через те, що він був настільки милим та добродушним.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток @marynasummers.

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Що розчулило жінку

Пасажирка пояснила, що водієм таксі виявився джентльменом у поважному пенсійному віці.

Наш милий Uber… Він був таким ангелом. Не знаю, як пояснити це моєму хлопцеві? Я відчуваю до нього глибоку любов,

– зазначила жінка у підписі до відео.

Жінка побачила водія таксі і розплакалась: дивіться відео

Реакція соцмереж

Відео жінки швидко стало вірусним у соцмережах, зібравши понад 24,7 мільйона переглядів. Ось, які коментарі залишали користувачі: