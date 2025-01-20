Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на тикток @marynasummers.
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Что растрогало женщину
Пассажирка объяснила, что водителем такси оказался джентльменом в почтенном пенсионном возрасте.
Наш милый Uber... Он был таким ангелом. Не знаю, как объяснить это моему парню? Я чувствую к нему глубокую любовь,
– отметила женщина в подписи к видео.
Женщина увидела водителя такси и расплакалась: смотрите видео
Реакция соцсетей
Видео женщины быстро стало вирусным в соцсетях, собрав более 24,7 миллиона просмотров. Вот, какие комментарии оставляли пользователи:
- "Я думаю о том, как он научился использовать для этого приложения и все, что есть на его телефоне".
- "Это нездорово, что я плачу минимум 2 – 3 раза в день из-за таких ситуаций и людей".
- "В 5 утра по дороге в аэропорт меня подвозил старший водитель Uber. Он сказал, что в этот день ровно год, как его жена поборола рак. Я тихонько рыдала".