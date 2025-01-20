Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reddit.
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Что известно об интересной находке
Охотница за сокровищами из города Детройт приобрела украшения за 2,71 доллара. Однако их настоящая стоимость в разы больше, ведь это были серьги бренда Chanel.
Эти серьги я постоянно откладывала в сторону: то брала в руки, то снова клала на место. Какой-то абсурд! Поднесла их к разным источникам света в магазине, потом постучала ногтем, чтобы почувствовать материал с помощью звука. В конце концов, решила, что несколько баксов они таки стоят,
– рассказала женщина, которая пожелала остаться неизвестной.
После приобретения сережек охотница за сокровищами рассказала о находке мужу и сразу же обратилась за экспертным заключением. Специалист по антикварным и винтажным украшениям быстро подтвердил подлинность ювелирного изделия. Серьги оцениваются в 750 долларов.
Женщина похвасталась невероятной находкой в магазине с антиквариатом / Фото Reddit
Реакция соцсетей
Пользователи Reddit в комментариях написали, что были поражены находкой. Вот, какие комментарии они оставляли:
- "Рад, что вы довольны покупкой! Поздравляю! Как по мне, эти серьги идеально подходят к ожерелью".
- "Такого не может быть. В магазинах с антиквариатом очень тщательно проверяют подобные товары, ведь это их заработок. Признайтесь, вам просто заплатили за рекламу".