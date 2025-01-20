Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reddit.

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Що відомо про цікаву знахідку

Мисливиця за скарбами з міста Детройт придбала прикраси за 2,71 долара. Однак їхня справжня вартість у рази більша, адже це були сережки бренду Chanel.

Ці сережки я постійно відкладала вбік: то брала в руки, то знову клала на місце. Якийсь абсурд! Піднесла їх до різних джерел світла в магазині, потім постукала нігтем, щоб відчути матеріал за допомогою звуку. Зрештою, вирішила, що кілька баксів вони таки варті,

– розповіла жінка, яка побажала залишитися невідомою.

Після придбання сережок мисливиця за скарбами розповіла про знахідку чоловікові й одразу ж звернулася за експертним висновком. Фахівець з антикварних та вінтажних прикрас швидко підтвердив автентичність ювелірного виробу. Сережки оцінюються у 750 доларів.



Жінка похизувалась неймовірною знахідкою у крамниці з антикваріатом / Фото Reddit

Реакція соцмереж

Користувачі Reddit у коментарях написали, що були вражені знахідкою. Ось, які коментарі вони залишали: